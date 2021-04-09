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Женщина вколола ботокс и осталась с парализованным лицом

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Кадр: TikTok

Жительница Флориды вколола ботокс и показала страшные последствия процедуры. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

24-летняя Монтанна Моррис (Montanna Morris) рассказала, что страдает дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), из-за которого она чувствует боль в нижней части лица и часто просыпается с полностью блокированной челюстью. По ее словам, для лечения недуга косметолог предложил ей вколоть ботокс, снимающий напряжение мышц.

Согласно материалу, блогерша согласилась на инъекции, однако в конце процедуры обнаружила, что у нее парализовало лицо. Американка объяснила, что врач сделал ей слишком много уколов и ввел их в неправильном месте. В конце видео Моррис показала фото своей улыбки до процедуры, а затем улыбнулась на видео после посещения специалиста.

«Теперь я не могу улыбаться так широко, как раньше. У меня даже зубов почти не видно, я просто не могу открыть рот. А еще мне очень трудно жевать пищу. Прошло уже два месяца. Мне кажется, я останусь такой навсегда», — пожаловалась она.

Пользователи сети успокоили женщину в комментариях. «Не беспокойся, это скоро пройдет!», «Со мной произошло то же самое, это закончилось спустя шесть или восемь месяцев! Так что не волнуйся!», «У меня это прошло через пять месяцев», «Меня тоже парализовало после инъекций. Говорят, нужно больше потеть, чтобы быстрее вывести вещество из организма», «Не бойся, это не опасно», — писали они.

Ранее в марте женщина вколола ботокс и показала страшные последствия ошибки врача. По словам Уитни Буха (Whitney Buha), доктор ошибся и вколол вещество в поднимающую мышцу, что привело к опущению правого века. «В отличие от филлеров, ботокс нельзя растворить и вывести из организма раньше срока. Поэтому мне нужно просто ждать и надеяться, что это не займет много времени», — пояснила она.

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