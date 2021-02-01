Девушка сделала ботокс из-за некрасивой улыбки и засняла огорчивший ее результат

Девушка решилась на косметологическую процедуру из-за некрасивой улыбки, но в результате пожалела о процедуре. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница под никнеймом drearandolph пришла в клинику с целью исправить десневую улыбку — индивидуальную особенность, при которой во время разговора или при улыбке у человека видны не только зубы, но и полоска десны. Это явление также называют gummy smile.

На кадрах ролика героиня материала сперва показала снятые до процедуры фото, а затем — результат инъекций. «Мне сделали инъекции ботокса, чтобы исправить десневую улыбку, но теперь я не могу вернуть все обратно», — гласит подпись на видео.

Публикация стала вирусной и набрала 4,5 миллиона просмотров и больше 270 тысяч лайков. Пользователи сети принялись рассуждать на тему внешность девушки и подчеркнули, что до хирургического вмешательства она выглядела лучше.

«Честно, ты отлично выглядела без ботокса», «Раньше было лучше», «Когда люди говорят о десневой улыбке, это не то, что они имеют в виду», «Прости, меня рассмешило это видео. Хорошо, что эффект недолгосрочный», «Твоя улыбка была такой красивой раньше», — высказывались они.

Ранее в январе журналисты The Sun раскрыли имена знаменитостей с пластикой и ботоксом. Среди них оказались американская актриса Кортни Кокс, британская певица Тулиса Контоставлос, а также предпринимательница Ким Кардашьян. При этом некоторые из них заявили, что пожалели о сделанных операциях.