Дженнифер Лопес раскрыла правду о пластике в ответ на вопросы про ее молодость

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов для сохранения своей молодости. На ее ответ комментаторам в Instagram обратили внимание в Independent.

Обсуждение развернулось под постом 51-летней актрисы, в котором она рекламировала новую маску для лица из собственной косметической линии. По словам Лопес, средство якобы омолодило ее на десять лет, и теперь на ее коже нет ни одной морщины.

Многие фанаты поставили под вопрос эффективность маски и обвинили знаменитость в применении ботокса. «Люблю ее, но давайте будем честными: такая кожа — заслуга вовсе не маски. Это лазерная терапия, дерматологи и хороший уход. Можно пользоваться этим средством всю жизнь, но не получить такой кожи», «Обратите мнение, ее лоб и брови вообще не двигаются во время речи. Ты точно колешь ботокс, и немало», «Дорогая, перестань лгать. Все это — генетика вместе с косметологией», — критиковали они.

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Дженнифер Лопес, в свою очередь, раскрыла правду о своей молодости. «У меня просто такое лицо! В пятисотый раз говорю вам, я никогда в жизни не применяла ни ботокс, ни какие либо другие уколы и не ложилась под нож!» — высказалась она. В заключение звезда посоветовала подписчикам быть добрее и не тратить время на попытки обидеть окружающих.

Ранее в январе Дженнифер Лопес снялась в откровенном купальном костюме на пляже Майами во время отдыха и удивила фанатов своей фигурой. На фото знаменитость позирует, стоя на доске для сапсерфинга в купальнике с глубоким декольте. «Я бы хотела, будучи бабушкой, выглядеть как ты», «У меня не хватает слов, чтобы описать это совершенство», — похвалили ее поклонники в комментариях.