Дженнифер Лопес снялась на пляже в бикини и взволновала фанатов

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Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в бикини на пляже в Майами и восхитила фанатов своей фигурой. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте звезды.

На записи 51-летняя Лопес позирует в ярко-красном бикини и пестром шелковом халате с инициалами JLO на спине. Завершили образ крупные серьги-кольца.

Подтянутый живот и стройные ноги актрисы взволновали пользователей соцсети. «Богиня», «Моя любовь»,«Вау! Королева, мы любим тебя», «Самая прекрасная женщина в мире», — написали они в комментариях.

Как уточняет Daily Mail, ролик был снят на пляже Флориды.

В декабре Дженнифер Лопес покрасила волосы в необычный цвет и удивила поклонников. На фотографии, которую опубликовал на своей странице в Instagram стилист Крис Эпплтон (Chris Appleton), певица запечатлена с фиолетово-розовыми волосами в серебристом футуристичном платье с декольте. Ее образ дополнили лиловые тени для век и светло-розовая помада.