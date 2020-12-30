Дженнифер Лопес сменила имидж для нового клипа и взволновала фанатов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес покрасила волосы в необычный цвет и удивила поклонников. На соответствующий снимок обратили внимание Page Six.

На фотографии, которую опубликовал на своей странице в Instagram стилист Крис Эпплтон (Chris Appleton), певица запечатлена с фиолетово-розовыми волосами в серебристом футуристичном платье с декольте. Ее образ дополнили лиловые тени для век и светло-розовая помада. Известно, что Лопес на время сменила имидж для съемок нового музыкального клипа.

Публикация набрала почти 50 тысяч лайков и взволновала фанатов звезды. «Боже, она выглядит просто сногсшибательно!», «Потрясающе», «Как мне нравятся этот цвет волос!», «Она невероятная! Ей удается обыграть любой образ», «Всегда хотела увидеть ее с разноцветными волосами!» — высказывались они в комментариях.

В октябре американская певица Холзи удивила подписчиков своим новым имиджем. На опубликованном в соцсетях снимке певица запечатлела отсутствие волос: она побрилась налысо. На ней — белая футболка с разноцветным рисунком, бусы и маленькие серьги.