Леди Гага снялась в белье и показала поклонникам новый цвет волос

Популярная американская певица и актриса Леди Гага поделилась откровенной фотографией и удивила поклонников своей прической. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном селфи 34-летняя знаменитость лежит на кровати в нижнем белье белого цвета. Она сняла себя без макияжа и показала новый цвет волос: блонд с голубыми прядями. В подписи к публикации Гага отметила своего личного парикмахера-стилиста Фредерика Аспираса (Frederic Aspiras). Пост набрал 1,7 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Хочу такую же прическу, это цвет прекрасен», «Ты словно 22-летняя принцесса-русалка», «Ты такая хорошенькая без косметики», «Отлично выглядишь!», «Самая горячая», — писали они.

В июле внешность Леди Гаги без макияжа удивила подписчиков. Знаменитость опубликовала селфи, на котором позирует на улице в топе бежевого цвета. Она сфотографировалась без макияжа и восхитила поклонников своей естественной красотой.