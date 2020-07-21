Леди Гага показала часы за сотни тысяч рублей на фото в бюстгальтере

Популярная американская певица и актриса Леди Гага опубликовала откровенное фото и показала свой аксессуар за сотни тысяч рублей. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 34-летняя знаменитость позирует в голубом бюстгальтере во дворе своего дома. Ее образ дополняют часы бренда Tudor. Стоимость модели Black Bay Fifty-Eight на сайте составляет 256 тысяч рублей. Фотография набрала 1,1 миллиона лайков.

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Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Ты такая красивая!», «Как прекрасно ты выглядишь без тонны макияжа!», «Потрясающая», «Люблю тебя, королева», «Сногсшибательна», — писали они.

Ранее в июле Леди Гага снялась в худи на голое тело и показала свой макияж. На опубликованном кадре она позирует в разноцветном худи с капюшоном, надетым на голое тело. Певица продемонстрировала фанатам свой макияж: черные стрелки, блестящие тени и ярко-розовые губы.