Леди Гага показала фото без макияжа и в просвечивающем грудь топе

Популярная американская певица и актриса Леди Гага опубликовала фото без косметики в откровенном топе и вдохновила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном селфи 34-летняя знаменитость позирует без макияжа на фоне бассейна на территории своего дома. Она одета в розовый кроп-топ, который просвечивает ее грудь. «Думаю о мире и посылаю любовь. Ходила кругами в попытках понять, что я хочу сказать. Так вот — я люблю вас», — подписала исполнительница пост, набравший почти 1,7 миллиона лайков.

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Фанаты восхитились внешним видом Гаги. «Ты такая красивая! Мы любим тебя в разы больше», «Естественная красота!», «Мне нравится, когда звезды показывают себя вне ковровых дорожек. Покажу это фото своей дочери!», «Ты невероятная», — комментировали они.

Ранее в июне Леди Гага вышла на публику в лосинах и топе без белья и обрадовала подписчиков. Папарацци запечатлели исполнительницу в белом кроп-топе, лосинах телесного цвета и коричневых ботильонах на каблуках. «Она выглядит здоровой и подтянутой», — отмечали в сети поклонники Гаги.

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