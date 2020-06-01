Леди Гага прошлась по улице в бюстгальтере и удивила фанатов лишним весом

Популярная американская певица и актриса Леди Гага прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде во время режима самоизоляции, введенном из-за вспышки коронавируса, и удивила пользователей сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 34-летняя исполнительница запечатлена в защитной маске, спортивном бюстгальтере и легинсах, а также кроссовках в тон. Ее сфотографировали с оголенным животом. Она направлялась в кафе вместе с молодым человеком, исполнительным директором Майклом Полански (Michael Polansky).

Поклонники Гаги обратили внимание на фигуру певицы и обругали ее за лишний вес. «Я думала, что она в хорошей форме!», «Совсем непривлекательная женщина», «Да, старость ее не красит», «У нее явно есть лишний вес», «Даже у Леди Гаги появился живот после карантина», «Зачем надевать наряд с такой фигурой?» — комментировали они.

В мае Леди Гага поделилась снимком в обнажающем тело топе и порадовала подписчиков. Она попозировала в розовом парике и черном топе, украшенном цепью и частично оголяющем ее грудь. В описании к публикации Гага привела строчку из песни Rain On Me, которая входит в ее новый альбом Chromatica.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!