Леди Гага вспомнила о конфузе у дешевого кафе из-за колье за миллионы долларов

Популярная американская певица и актриса Леди Гага вспомнила о конфузе, который произошел у ресторана быстрого питания из-за ее бриллиантового колье. Об этом она рассказала в эфире шоу The Graham Norton Show на канале BBC One в пятницу, 29 мая.

Случай произошел после церемонии «Оскар» в 2019 году, на котором исполнительница появилась в черном платье Alexander McQueen и арендованном винтажном колье Tiffany&Co с 128-каратным бриллиантом. Знаменитость одержала победу в номинации за лучший саундтрек для фильма «Звезда родилась», а затем отправилась праздновать это событие с друзьями и коллегами.

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«Все испугались, когда увидели, что колье по-прежнему на мне. Сначала на меня пристально посмотрели охранники Мадонны. Позже мы с друзьями решили перекусить в Taco Bell (американская сеть дешевых кафе), но на полпути мою машину остановили, и охрана Tiffany&Co вежливо забрала украшение», — поделилась Гага.

Известно, что алмаз, которым было украшено колье, был найден в Южной Африке более 140 лет назад основателем марки Чарльзом Льюисом Тиффани. Само изделие последний раз надевала актриса Одри Хепберн во время пресс-тура по случаю выхода фильма «Завтрак у Тиффани» в 1961 году. Стоимость колье составляет 28 миллионов долларов (почти два миллиарда рублей).

В январе 2019 года созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото австралийской певицы Рики-Ли Колтер. Так, она заявила, что восемь лет назад надевала такое же ожерелье на мельнбурнское мероприятие. На следующий день Леди Гага ответила Колтер в своем аккаунте, что ювелирный дом Tiffany&Co выпустил украшение «Аврора» исключительно для нее в честь ее дебюта в фильме «Звезда родилась».

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