Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы

Австралийская певица Рики-Ли Колтер заявила, что восемь лет назад надевала ожерелье, в котором Леди Гага пришла на премию «Золотой глобус» 2019 года и которое якобы было создано специально для нее. Колтер рассказала об этом в своем Instagram.

«Я пускала слюни на невероятное платье Леди Гаги на "Золотом глобусе" и вдруг заметила потрясающее бриллиантовое ожерелье Tiffany & Co! Я подумала: о боже, я уже его надевала! Мне выпала честь прийти в нем на одно мельбурнское мероприятие в 2011 году. Это, конечно, не "Золотой глобус", но в нем я чувствовала себя настоящей принцессой. Мне сказали, что в то время ожерелье стоило примерно 10 миллионов долларов», — поведала певица.

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Однако на следующий день Леди Гага ответила Колтер в своем аккаунте, что ювелирный дом Tiffany & Co выпустил это украшение исключительно для нее. «Ожерелье "Аврора" было названо в честь северного сияния — это дань фильму "Звезда родилась"», — пояснила Гага.

В октябре поклонники высмеяли Леди Гагу за оверсайз-костюм, который она выбрала для премии Elle Women in Hollywood. Гага прибыла на вечер в брюках и пиджаке оттенка грейдж, надетых на голое тело. Как только фотографии певицы появились в интернете, пользователи наводнили соцсети шутками о ее внешнем виде.

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