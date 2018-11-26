Леди Гага надела плащ без белья и опозорилась

Американская певица и актриса Леди Гага появилась в Лондоне с женихом Кристианом Карино в откровенной одежде. Снимки опубликованы на сайте Hollywood Life.

32-летняя поп-исполнительница выходила из паба The Grenadier в черном кожаном плаще с разрезом и глубоким декольте. Свой наряд она дополнила сапогами выше колена и солнечными очками. На появившихся в сети фотографиях видно, что певица надела плащ на голое тело.

Фото: Beretta / Sims / REX / Shutterstock

В октябре поклонники высмеяли Леди Гагу за оверсайз-костюм, который она выбрала для премии Elle Women in Hollywood. Гага прибыла на вечер в брюках и пиджаке оттенка грейдж, который надела на голое тело. Как только фотографии певицы появились в интернете, пользователи наводнили соцсети шутками о ее внешнем виде.

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Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) прославилась в 2008 году благодаря вызывающему образу и таким хитам, как Poker Face, Just Dance, Paparazzi. Она также снимается в кино — в частности, она сыграла в сериале «Американская история ужасов» и фильмах «Звезда родилась» и «Город грехов 2».

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