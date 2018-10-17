Леди Гага выйдет замуж за менеджера

Леди Гага подтвердила слухи о том, что она обручена со своим менеджером Кристианом Карино. Об этом сообщает People.

Артистка назвала Карино своим женихом со сцены на 25-й церемонии журнала Elle, посвященной женщинам в Голливуде. В рамках мероприятия редакция издания чествует самых знаменитых и влиятельных женщин в американской киноиндустрии.

Карино — музыкальный менеджер, который представляет интересы таких артистов, как Майли Сайрус, Джастин Бибер и Гарри Стайлз. Как сообщает Entertainment Tonight, мужчина также работает менеджером Леди Гаги.

Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) прославилась в 2008 году благодаря вызывающему образу и таким хитам, как Poker Face, Just Dance, Paparazzi. Она также снимается в кино — в частности, она сыграла в сериале «Американская история ужасов» и фильмах «Звезда родилась» и «Город грехов 2».

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