Майли Сайрус прошлась по улице в бюстгальтере и вызвала негодование фанатов

Американская певица Майли Сайрус прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде во время режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса, и вызвала негодование фанатов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах она запечатлена в черном топе бренда Calvin Klein, коротких спортивных шортах и кроссовках. Ее образ дополняют серая кепка и защитная маска. Папарацци сфотографировали Сайрус вместе с ее молодым человеком, музыкантом Коди Симпсоном, во время их совместной прогулки с домашним питомцем.

Поклонники обратили внимание на неопрятный внешний вид исполнительницы и обругали ее в сети. «Она выглядит отвратительно», «Кажется, ей нужно помыться», «Они похожи на пару бездомных», «Майли необходимо принять душ» — комментировали они.

Ранее в июне певица Леди Гага прошлась по улице в бюстгальтере и удивила фанатов лишним весом. На снимках 34-летняя исполнительница запечатлена в защитной маске, спортивном бюстгальтере и легинсах, а также кроссовках. Ее сфотографировали с оголенным животом. «Я думала, что она в хорошей форме!» — возмутился один из поклонников в сети.

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