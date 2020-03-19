Сравнения с индейкой заставили Майли Сайрус отказаться от откровенных нарядов

Американская певица Майли Сайрус отказалась от откровенных нарядов на несколько лет после того, как фанаты сравнили ее с индейкой. На признание, которое певица сделала в Instagram, обратило внимание издание BuzzFeed.

Певица вышла в прямой эфир вместе с коллегой Деми Ловато и рассказала, что долгое время не носила короткие шорты и юбки после выступления на церемонии MTV Video Music Awards в 2013 году.

Тогда Сайрус вышла на сцену в латексных трусах и бюстгальтере бежевого цвета, после чего ее раскритиковали в социальных сетях. Пользователи назвали знаменитость слишком худой и начали распространять мемы, в которых сравнивали ее с индейкой.

«Было действительно очень, очень обидно стать предметом шуток из-за своего тела. Это отразилось на мне и на моей личной жизни», — пожаловалась она.

В феврале Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами и поделилась этим снимком в своем Instagram-аккаунте. На опубликованном кадре видно, что у Сайрус отодвинулась одна сторона топа. Ее запечатлели в полосатом кроп-топе и черных брюках с завышенной талией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!