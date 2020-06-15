Леди Гага вышла на публику в лосинах и топе без белья и обрадовала фанатов

Популярная американская певица и актриса Леди Гага вышла на улицы Малибу, штат Калифорния, в откровенном наряде. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость появилась на публике в белом кроп-топе без нижнего белья, лосихнах телесного цвета и коричневых ботильонах на каблуках. Свой образ Гага дополнила массивными украшениями и солнечными очками.

Фото опубликовано @gagaslirou

Певицу сопровождал ее молодой человек Майкл Полански. На размещенных в сети кадрах пара выходит из ресторана с едой на вынос и бутылкой шампанского.

Материалы по теме Вторая кожа Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности

Фанатов обрадовал внешний вид Леди Гаги, и они обсудили его в соцсетях. «Ее тело идеально», «Она выглядит здоровой и подтянутой», «Она такая милая!», «Наконец-то мы увидим ее прекрасное лицо», «Как же я радуюсь, когда вижу их вместе», — писали они в Twitter.

Ранее в июне Леди Гага прошлась по улицам Лос-Анджелеса в спортивном бюстгальтере и легинсах. Тогда поклонники также обратили внимание на фигуру певицы и обругали ее за лишний вес. «Я думала, что она в хорошей форме!», «Совсем непривлекательная женщина», «Да, старость ее не красит», — сетовали они.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!