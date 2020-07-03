Леди Гага снялась в худи на голое тело и показала свой макияж

Популярная американская певица и актриса Леди Гага опубликовала откровенное фото и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном селфи 34-летняя знаменитость позирует в разноцветном худи с капюшоном, надетым на голое тело. Исполнительница показала фанатам свой макияж: черные стрелки, блестящие тени и ярко-розовые губы. Ее образ дополнили золотистые серьги-кольца.

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«Когда ты делаешь себе макияж во время карантина просто так...» — подписала она пост, набравший 1,3 миллиона лайков. Подписчики оценили внешний вид Гаги в комментариях. «Выглядишь потрясающе, как и всегда! Люблю тебя», «Почему такая красивая? Мне нравится твой макияж», «Самая прекрасная женщина в мире», «Королева!» — восхищались они.

В июне Леди Гага попозировала в просвечивающем грудь топе и показала себя без косметики. На опубликованном фото она одета в розовый кроп-топ, который просвечивает ее грудь. При этом певица запечатлена без макияжа на фоне бассейна на территории своего дома.

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