Популярная певица побрилась налысо и снялась в рубашке на голое тело

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, вновь похвасталась новой прической с помощью откровенного селфи и рассмешила поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

25-летняя исполнительница сделала селфи с налысо бритой головой и макияжем в виде стрелок. Она попозировала в черной шелковой рубашке на голое тело, обнажив часть груди. «Подумала, что тут мои волосы выглядят отлично», — подписала знаменитость пост, который набрал больше 2,3 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид и чувство юмора певицы. «Твои глаза прекрасны. Я правда смотрю только на твои глаза», «Да. Я тоже смотрю на твои волосы, да и только», «Ты такая красотка!», «Боже, мне безумно нравится твой стиль», «Ты сногсшибательна», — комментировали они.

В октябре Холзи удивила подписчиков своим новым имиджем. На опубликованном в соцсетях снимке певица запечатлела отсутствие волос: она побрилась налысо. На ней — белая футболка с разноцветным рисунком, бусы и маленькие серьги.