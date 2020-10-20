Популярная певица показала новую прическу и удивила фанатов

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, показала свой новый имидж и удивила поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети селфи 25-летняя исполнительница запечатлела отсутствие волос: она побрилась налысо. На ней — белая футболка с разноцветным рисунком, бусы и маленькие серьги. «Как раз вовремя к погоде для шапок», — подписала Холзи пост, который набрал больше 1,8 миллиона лайков.

Фанаты оценили прическу знаменитости в комментариях. «Этот образ определенно принадлежит тебе», «Ты выглядишь сногсшибательно», «Очень горячо», «Теперь и я думаю о том, чтобы побриться налысо», «Какая бы у нее прическа ни была, Холзи всегда красотка», — высказывались они.

В сентябре Холзи приняла участие в откровенной съемке в бикини вместе со звездой сериала «Эйфория», американской актрисой Сидни Суини. Так, на одном из фото девушки позируют в похожих слитных купальниках с глубоким вырезом, оголяющим весь живот и нижнюю часть груди.