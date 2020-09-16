Популярная певица приняла участие в откровенной съемке в бикини

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась серией откровенных фотографий и порадовала поклонников. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

В съемке также приняла участие звезда сериала «Эйфория», американская актриса Сидни Суини. Так, на первом кадре девушки позируют в похожих слитных купальниках с глубоким вырезом, оголяющим весь живот и нижнюю часть груди. На втором фото знаменитости запечатлены лежащими на траве во время пикника. На Холзи — бикини белого цвета, а на Суини — голубого.

Фото опубликовано @samdameshek

На третьем снимке знаменитостей сфотографировали возле бассейна в одинаковых купальных костюмах бело-желтой расцветки, черных панамах и солнцезащитных очках. Они сидят на шезлонге лицом к фотографу, вытянув ноги. «Сильные и нежные, моя любимая леди и я», — подписала Холзи пост, который набрал 2,1 миллиона лайков.

Автором фотосессии выступил американский фотограф Сэм Дамешек (Sam Dameshek), который известен съемками на пленочные камеры.

Ранее в сентябре Холзи порадовала поклонников снимком в бикини у бассейна. На размещенном в сети селфи она лежит на шезлонге в купальнике с леопардовым принтом. В комментариях под публикацией фанаты отметили, что исполнительница выглядит «горячо».