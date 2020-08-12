Популярная певица порадовала поклонников снимком в бикини в саду

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 25-летняя исполнительница запечатлена в красном бикини с анималистичым принтом. Холзи продемонстрировала свою фигуру, лежа на диване в саду. Ее образ дополнили солнцезащитные очки в тон купальнику. «Змея в саду», — подписала она пост, который набрал 3,3 миллиона лайков.

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Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты сногсшибательна», «Нуждаюсь в таком же купальнике», «Это фото разрушило мою жизнь, но в хорошем смысле», «Эшли, ты слишком прелестная для этого мира», «Богиня», — прокомментировали они.

В июле Холзи уже публиковала фотографию в купальнике. Так, на снимке в своем Instagram она запечатлена на веранде дома. Исполнительница попозировала в бежевом купальнике с цветочным принтом. Фанатов восхитило тело знаменитости, и они принялись писать ей об этом под постом.