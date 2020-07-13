Популярная певица сфотографировалась обнаженной и порадовала поклонников

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась снимком топлес и порадовала поклонников. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре знаменитость позирует перед камерой полностью обнаженной, демонстрируя свои татуировки. При этом части тела исполнительницы прикрыты руками и коленями. Фото набрало 1,3 миллиона лайков.

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Поклонники порадовались публикации и оценили внешний вид Холзи. «Ты — богиня», «Это официально: теперь я лесбиянка», «Она всегда такая красивая!», «Не могу поверить в то, что ты реальна», «Потрясающая» — комментировали они.

Ранее в июле фото Холзи в просвечивающем грудь бикини восхитило фанатов. На снимке она запечатлена дома на полу в слитном купальнике светло-бежевого цвета с вырезом в области груди бренда Inamorata Woman. При этом ткань изделия частично просвечивает грудь.

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