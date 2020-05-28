Популярная американская певица поделилась откровенным снимком в бикини

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией в бикини во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре она запечатлена в полный рост в купальнике с принтом в стиле тай-дай. Свой образ исполнительница дополнила повязкой на голову желтого цвета.

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Поклонники восхитились внешним видом Холзи. «Ты божественна», «Красотка!», «Выглядишь потрясающе», «Выходи за меня!» — писали они под постом, который набрал 1,6 миллиона лайков и больше 6,5 тысяч комментариев.

В апреле Холзи попозировала в саду своего дома без бюстгальтера. На размещенной фотографии она запечатлена в массивных розовых ботинках на шнуровке, мини-юбке и белом кроп-топе, через который просвечивает ее грудь. Певица спародировала образ персонажа Аниме и обрадовала поклонников новым снимком.

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