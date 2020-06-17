Популярная актриса стала героиней рекламы нижнего белья бренда Рианны

Популярная американская актриса Сидни Суини (Sydney Sweeney) стала участницей рекламной кампании новой коллекции нижнего белья певицы и дизайнера Рианны Savage X Fenty. Фотографии были опубликованы в фан-аккаунте Суини в Instagram.

Звезда сериала «Эйфория» попозировала в кружевном мини-платье белого цвета с принтом в виде желтых цветов и длинных перчатках в тон. Наряд на бретелях оформлен глубоким декольте. Волосы Суини уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней — несколько браслетов и серьги-кольца.

Фото опубликовано @sweeneysteinfeld

Поклонники Суини оценили ее внешний вид и выразили свое восхищение в комментариях под постом. «Какая идеальная девушка», — написал один. «Очень красивое белье!» — заявил второй. «Господи, она такая прекрасная, даже не верится», — высказался третий. «Обожаю тебя, Сидни!» — признался четвертый.

В мае Сидни Суини стала героиней откровенной рекламы марки нижнего белья Savage X Fenty и поделилась полученными кадрами в соцсетях. Ее запечатлели в кружевном комплекте розового цвета с цветочным принтом. Кроме того, знаменитость была одета в белую шелковую блузку, прозрачные носки и босоножки на каблуках.

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