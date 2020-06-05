Девушка побрилась налысо в знак протеста и была обругана

Пользовательница сети подстриглась налысо в знак протеста из-за смерти чернокожего американца Джорджа Флойда, который погиб во время грубого задержания, и была раскритикована другими юзерами. Ее снимок появился в Twitter.

Мэдди (Maddie) опубликовала на своей странице коллаж, на котором показано, как кто-то сбривает ее длинные волосы. В описании к фотографии она заявила, что таким образом проявила солидарность к движению Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). «Я чувствую себя прекрасно», — написала пользовательница, добавив хештег #gobaldforblm.

Подписчики Мэдди осудили ее публикацию и обругали за попытку привлечь к себе внимание. «Проблема расизма теперь точно решена!», «Как движение Black Lives Matter связано с тем, что ты решила побриться налысо?», «Пожалуйста, интернет, мне нужно внимание!», «Вау, с ее волосами ушли все проблемы. Может быть, если ты избавишься от бровей и ресниц, мы также избавимся от коронавируса и глобального потепления?» — высказывались комментаторы.

Протесты в США начались 26 мая после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда. Он скончался во время ареста, после того как сотрудник полиции надавил ему коленом на шею. В связи с этим по многим городам США начались протестные акции. Вскоре они переросли в беспорядки с поджогами и нападениями на полицейских и мирных жителей.

4 июня популярную актрису Рэйчел Гриффитс (Rachel Griffiths) раскритиковали за фото маникюра во время протестов. Она разместила снимок из салоны красоты и заявила, что ей легче «смотреть на происходящее с красивыми ногтями». «Ты очень огорчила меня, это слова жалкого человека», — написал один из поклонников знаменитости.

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