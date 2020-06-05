Пользователи сети показали испорченную в изоляции внешность и запустили флешмоб

Пользователи сети поделились снимками неудачных бьюти-процедур, проведенных самостоятельно в домашних условиях, и запустили новый флешмоб. На фотографии, которые появились на платформе Shareably, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Один из юзеров попытался побриться с помощью электрической машинки и в результате оставил на голове несколько проплешин. В то же время две девушки анонимно опубликовали фото своих стрижек с неровными срезами, а британец Кен отстриг челку сыну и пожалел об этом.

Кроме того, многие пользовательницы показали, как отрос их маникюр на карантине. Американка с никнеймом @sleepyvrgo сфотографировала неопрятные переломанные ногти с белым лаком, а другая женщина продемонстрировала отросшие длинные ногти с необычным дизайном.

Фото: Shareably 1 /3

Лу из Нью-Йорка, в свою очередь, самостоятельно сделала восковую эпиляцию и получила ожоги на лице, а руки юзерши Хлои (Chloe) окрасились в фиолетовый цвет после того, как она попыталась покрасить волосы.

В апреле популярная TikTok-блогерша Николь Куэрпо (Nicole Cuerpo) отстригла себе челку во время самоизоляции и испортила свою внешность. На размещенном в соцсетях ролике она подносит ножницы к волосам и резкими движениями отрезает длинные пряди. В конце женщина увидела полученную челку и закричала от ужаса. «По крайней мере, к тому времени, когда закончится карантин, волосы снова отрастут», — поддержал экспериментаторшу один из подписчиков.

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