Женщина подстригла себя во время самоизоляции и закричала от ужаса

Пользовательница TikTok Николь Куэрпо (Nicole Cuerpo) отстригла себе челку во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса и пожалела об этом. На видео обратили внимание журналисты издания The Sun.
Женщина решила обновить прическу в домашних условиях и сняла этот процесс на видео. На кадрах она сидит перед зеркалом, подносит ножницы к волосам и резкими движениями отрезает длинные пряди. В конце ролика Куэрпо увидела результат и закричала от ужаса, понимая, что совершила ошибку. Однако экспериментаторша отнеслась к ситуации с юмором. «Это было импульсивное действие, о котором я жалею», — прокомментировала она со смехом.
Вскоре видео стало вирусным. В комментариях под ним тысячи людей признались, что тоже отстригли челку в домашних условиях и теперь жалеют о случившемся. «По крайней мере, к тому времени, когда закончится карантин, волосы снова отрастут», — надеется один из них.
Ранее в марте подстриженные в домашних условиях челки признали новым трендом во время пандемии коронавируса. Девушки по всему миру начали отрезать челку самостоятельно из-за закрытых на карантин салонов красоты, а затем делиться результатом в соцсетях.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения