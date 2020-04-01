Мужчины пожаловались на «изуродованную» женщинами внешность в изоляции

Мужчины, принявшие решение о самоизоляции на время пандемии коронавируса, пожаловались на свою «изуродованную» женщинами внешность. Их истории приводит Daily Mail.

Так, например, 28-летнему Максу Брэхаму (Max Braham) из Чиппенхема пришлось сбрить все волосы после того, как попытка его девушки Аризоны Иствуд (Arizona Eastwood) подстричь его в домашних условиях не увенчалась успехом.

«Мы застряли дома, и я сказала Максу, что умею стричь. Он удивился, но поверил мне. Я хотела подстричь его по технике "фейд" (укороченные сзади волосы, которые постепенно удлиняются по направлению к верхней части головы — прим. «Ленты.ру»). Но скоро он понял, что я его обманула. У него не было другого выбора, кроме как побриться наголо», — рассказала Иствуд.

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Еще один мужчина, оставшийся недовольным стрижкой, — Клифф Никс (Cliff Nix) из Миссури, США. Он не успел скорректировать прическу до закрытия всех местных салонов красоты и доверил провести процедуру своей четырехлетней дочери Хелли (Hallie). В результате длина волос с разных сторон головы отца оказалась неравномерной. «Я, конечно, попытался самостоятельно исправить дело — подровнять волосы по одной длине, — но все равно выгляжу не очень хорошо. Это, безусловно, моя лучшая прическа», — пошутил Никс.

В марте стало известно об американке, которая прославилась благодаря нелепым прическам, которые она делала своему молодому человеку во время карантина. Парикмахерша Хейди Ли Олей закрыла салон красоты в связи с пандемией коронавируса и решила практиковаться на волосах программиста Джеффа Кларка, а затем делиться результатом в соцсетях.

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