Модный бренд осудили за попытку нажиться на смерти чернокожего мужчины

Пользователи сети обвинили британский бренд In The Style в попытке заработать на смерти погибшего после грубого задержания чернокожего американца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, в ассортименте марки появилась белая футболка с надписью «Я слышу тебя. Я вижу тебя. Я стою с тобой», на которой также напечатан принт в виде сердца, сделанного из рук разных цветов кожи. Стоимость изделия составляет 10 фунтов стерлингов (860 рублей). По словам представителей бренда, все вырученные средства направились в мемориальный фонд имени Джорджа Флойда.

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Покупатели In The Style раскритиковали дизайн футболки и осудили марку в попытке нажиться на гибели мужчины, а также заполучить таким образом новых клиентов. «Получать прибыль после убийства человека — это плохо», «Почему нельзя просто пожертвовать деньги напрямую? Лучше нанять на работу чернокожих сотрудников, чем делать футболки с модным дизайном», «Эта футболка сделана белыми людьми для белых людей. Чернокожий человек никогда такую не наденет», «Вы просто пытаетесь найти новых клиентов, используя движение Black Lives Matter!» — высказывались юзеры в Twitter.

В январе бывшую самую молодую миллиардершу Кайли Дженнер и ее сестру Кендалл обвинили в плагиате дизайна нижнего белья ради наживы. Немецкая компания Klauber Bros подала в суд на сестер за то, что они скопировали кружевной узор марки без разрешения и использовали его при производстве некоторых изделий бренда Kendall&Kylie.

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