Фигура Дженнифер Лопес в откровенном купальнике на пляже удивила фанатов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном купальном костюме на пляже Майами во время отдыха и удивила фанатов своей фигурой. Новые фотографии появились в ее Instagram-аккаунте во вторник, 12 января.

На первом фото из серии 51-летняя знаменитость позирует, стоя на доске для сапсерфинга с веслом в руке. Она одета в купальник изумрудного цвета с глубоким декольте и высокими вырезами на бедрах.

На следующем кадре Лопес запечатлена в пуховике бренда North Face с броским принтом. «Как началась прошлая неделя, и то, что есть сейчас», — подписала она пост, который за несколько часов после публикации набрал более двух миллионов лайков.

Поклонники оценили подтянутую фигуру актрисы в комментариях. «Я бы хотела, будучи бабушкой, выглядеть как ты», «У меня не хватает слов, чтобы описать это совершенство», «Королева, надеюсь, ты хорошо отдохнула», «Сногсшибательное тело!» — писали они.

Ранее в январе Дженнифер Лопес уже делилась фотографиями из этого путешествия. В частности, она снималась на пляже Флориды в ярко-красном бикини и пестром шелковом халате с инициалами JLO на спине.