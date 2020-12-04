Дженнифер Лопес раскрыла оскорбительную просьбу бывшего парня насчет ее лица

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла просьбу бывшего парня, которая была связана с внешним видом и оскорбила ее в молодости. Ее слова появились на сайте американской версии журнала Elle.

Исполнительница рассказала журналистам, что возлюбленный уговаривал ее сделать инъекции ботокса в лицо, когда ей было 23 года. Она отказала мужчине, ссылаясь на свой чересчур молодой возраст и страх перед уколами. По словам Лопес, ее бывший парень настаивал на процедуре, поскольку сам регулярно применял ботокс.

51-летняя знаменитость призналась, что никогда не делала косметические процедуры. «Мне просто интересно, что бы случилось с моей внешностью, если бы я начала колоть ботокс в 23 года. Сегодня мое лицо было бы совершенно другим», — заключила Лопес и добавила, что по совету косметолога она ежедневно пользуется солнцезащитным кремом.

Ранее, в ноябре, Дженнифер Лопес снялась на видео топлес и взволновала поклонников. В ролике она прикрывает обнаженные части тела руками или стоит боком к камере. Фанаты восхитились ее фигурой и принялись писать ей комплименты в комментариях.