Дженнифер Лопес снялась на видео топлес и взволновала поклонников

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео, где она анонсирует выход своей новой песни. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 51-летняя исполнительница запечатлена топлес. Ее засняли в разных позах, при этом она прикрывает обнаженные части тела руками или стоит боком к камере. Ее образ дополнили макияж в нюдовых тонах и кольцо с крупным камнем. Пост набрал больше 290 тысяч лайков.

Ролик взволновал поклонников знаменитости, и они принялись оставлять ей комплименты в комментариях. «Самая горячая женщина планеты», «Ты сногсшибательна!», «Выглядишь потрясающе», «Красотка!», «Хочу лишь сказать, что только что мои глаза получили благословение», — высказывались они.

Ранее в ноябре Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа утром и разочаровала подписчиков. На кадрах опубликованного в сети видео она общается с фанатами в зеленом халате с тропическим принтом и с собранными в пучок волосами. «Делает вид, что только встала, а на самом деле целый час готовилась к этому эфиру», — возмутились поклонники.