Журналисты раскрыли имена знаменитостей с пластикой и ботоксом

Журналисты The Sun составили список звезд, которые неоднократно прибегали к инъекциям ботокса. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Известно, что многие знаменитости часто умалчивают о том, какие косметические процедуры они переносили в разные периоды своей карьеры. Однако некоторые из них решились признаться в этом публично.

Например, американская актриса Кортни Кокс рассказывала в интервью, что в молодости применяла ботокс. При этом 56-летняя звезда отметила, что жалеет о некоторых пластических операциях. «Я бы сказала, что с возрастом это становится обычным делом, особенно в Голливуде. Вы должны смириться со старением, и это то, что мне трудно было принять», — заявила актриса.

Участница хип-хоп-группы N-Dubz, британская певица Тулиса Контоставлос также призналась, что полагается на многочисленные инъекции, чтобы сохранить свою молодость. По информации издания, артистка ранее сталкивалась с критикой в соцсетях, поскольку ее поклонники утверждали, что после пластики она выглядела «неузнаваемой». «Мне нравится делать антивозрастные процедуры и процедуры для подтяжки мышц. Также я использую наполнители для губ», — пояснила Контоставлос.

В список попала также телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян. В эпизоде шоу Keeping up with the Kardashians 2010 года она заявила, что делала инъекции против морщин.

В свою очередь, модель и соведущая телешоу Loose Woman Кэти Прайс открыто рассказывает о том, что она является поклонницей ботокса и филлеров. В своих социальных сетях знаменитость регулярно делится видео и фото, сделанными во время процедур.

Ранее в январе певица Дженнифер Лопес раскрыла правду о пластике в ответ на вопросы про ее молодость. Обсуждение развернулось под постом, в котором звезда рекламировала новую маску для лица из собственной косметической линии. Поклонники поставили под вопрос эффективность средства и обвинили знаменитость в применении ботокса, однако 51-летняя исполнительница опровергла слухи о хирургических вмешательствах.