Знаменитости массово избавились от накачанных губ и груди и показали внешность

Знаменитости начали массово публиковать снимки, на которых они демонстрируют свою внешность после избавления от всевозможных филлеров и бьюти-инъекций. На размещенные в сети фотографии обратили внимание журналисты The Sun.

21-летняя звезда британского реалити-шоу Love Island Молли-Мэй Хейг (Molly-Mae Hague) рассказала, как «по-настоящему пожалела» о том, что в 18 лет впервые увеличила губы. Девушка опубликовала пост, в котором показала, что избавилась от филлеров, и теперь ее губы стали в два раза меньше. «Каждый раз, когда я включаю фронтальную камеру, я думаю: “О боже!”. Я забываю, что мои губы буквально вдвое меньше. Странно, но я этому рада. Я не знаю, как описать свои чувства — я будто снова стала 15-летней», — поделилась Хейг.

Английская певица Меган Маккенна (Megan McKenna), в свою очередь, призналась, что избавилась от филлеров в губах после выступления на концерте Майкла Бубле (Michael Buble) в 2018 году, которое должно было стать кульминацией ее карьеры. «Каждый газетный заголовок на следующий день был обо мне и о моих больших губах. Я хочу, чтобы люди говорили о моем голосе, а не о лице. Я поняла, что меня не будут воспринимать всерьез до тех пор, пока я не избавлюсь от них», — сказала она.

34-летняя модель Крисси Тайген (Chrissy Teigen) удалила импланты спустя 14 лет после операции по увеличению груди. Женщина объяснила, что в 20 лет ей хотелось выглядеть более желанной, когда она позирует для фото, лежа на спине. По ее словам, большая грудь мешала ей застегивать платья своего размера и лежать на животе. «Я чувствую себя хорошо, так что не беспокойтесь обо мне. У меня все еще есть грудь, только теперь она полностью состоит из жира», — подписала она пост, в котором показала себя после преображения.

Актриса Николь Кидман, певица Виктория Бэкхем, предпринимательница Кайли Дженнер и телеведущая Эми Чайлдс также сообщили об отказе от филлеров и бьюти-инъекций.

В сентябре увеличившая в 4 раза губы студентка вновь закачала филлер вопреки страхам врачей. По информации издания, медики предупредили девушку о том, что если она продолжит увеличивать губы, то в дальнейшем может столкнуться с опасными последствиями. Несмотря на это она заявила, что вопреки всем рекомендациям будет увеличивать губы и дальше.

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