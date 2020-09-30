Увеличившая в 4 раза губы студентка вновь закачала филлер вопреки страхам врачей

Студентка из Болгарии, увеличившая губы в четыре раза, проигнорировала предупреждение врачей об опасности новых инъекций и вновь отправилась на те же самые процедуры. Об этом сообщает Daily Star.

Андрэа Емилова-Иванова (Andrea Emilova Ivanova) из Софии, Болгария, перенесла 21 процедуру по наполнению губ филлерами. Каждый сеанс у косметолога обходился ей в 135 фунтов стерлингов (13,5 тысячи рублей), и в конечном счете девушка потратила на них 2835 фунтов стерлингов (283,5 тысячи рублей).

22-летняя болгарка призналась в интервью журналистам, что побывала почти во всех клиниках города и закачала в свои губы практически все возможные виды филлеров.

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По информации издания, медики предупредили студентку о том, что если она продолжит увеличивать губы, то в дальнейшем может столкнуться с опасными последствиями. «Мой врач обеспокоен моим состоянием. Он сказал, что мои губы стали слишком большими. Поэтому он предложил удалить всю гиалуроновую кислоту, сделать их меньше и изменить форму», — рассказала Емилова-Иванова.



Несмотря на страхи врачей, героиня материала отказалась от операции по уменьшению губ, сказав, что у нее не наблюдается побочных эффектов и осложнений. Она заявила, что вопреки всем рекомендациям будет увеличивать губы и дальше.



В июле англичанка слишком сильно увеличила губы и заперлась дома от стыда. По словам Оливии Макканн, косметолог заверила ее в том, что припухлость после процедуры является нормой. Несмотря на это, от смущения из-за новой внешности девушка заперлась дома и перестала созваниваться со своим молодым человеком по FaceTime.