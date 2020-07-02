Девушка слишком сильно увеличила губы и заперлась дома от стыда

Англичанка слишком сильно увеличила губы у неквалифицированного косметолога и ужаснулась, увидев результат. Ее историю приводит издание The Sun.

21-летняя Оливия Макканн (Olivia McCann) из Чорли, Великобритания, рассказала, что после процедуры специалист помассировала ее губы, после чего они распухли и начали болеть.

«Мои губы стали в три раза больше, чем я планировала. Когда я ехала домой, мне пришлось спрятаться за солнцезащитными очками, потому что губы были похожи на задницу бабуина. Я поняла, что не смогу показаться перед кем-либо в таком виде, поэтому просто никуда не выходила. Это было ужасно», — поделилась пострадавшая.

По словам англичанки, косметолог заверила ее в том, что припухлость после процедуры является нормой. Несмотря на это, от стыда из-за новой внешности 21-летняя клиентка заперлась дома и перестала созваниваться со своим молодым человеком по FaceTime.

Вскоре на губах Макканн образовались комки. Девушка вновь обратилась к косметологу, и та предложила бесплатно удалить введенный наполнитель.

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Пережившая неудачный и «болезненный» опыт, англичанка призвала женщин перед косметическими процедурами тщательнее изучать клиники, врачей и отзывы, чтобы позже не приходилось жалеть о результате.

В июне неумелый косметолог изуродовала губы девушке и занесла в ее организм опасную болезнь. 22-летняя Бетани Макферсон (Bethany MacPherson) из Шотландии обратилась к косметологу, чтобы сделать губы ровными и симметричными, однако после сеанса у нее появились осложнения, и ей пришлось обратиться в больницу.

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