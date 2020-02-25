В накачанных губах женщины образовались комки из-за неумелого врача

В накачанных губах женщины образовались комки из-за неумелого косметолога, которая использовала неправильный препарат в работе. Историю пострадавшей публикует The Sun.

Англичанка Микела Хайд (Michaela Hide) рассказала, что сделала процедуру за 220 фунтов (почти 19 тысяч рублей) у специалистки, которая работает на дому. Сразу после посещения врача ее губы распухли и начали болеть.

«Женщина убедила меня в том, что отек спадет, и посоветовала прикладывать лед, но это не помогло. Я почти не могла разговаривать, есть и пить», — отметила 31-летняя Хайд.

Через несколько дней женщине пришлось взять отгул на работе, потому что в губах появились комки препарата, которые мешали ей открыть рот. «Я выглядела ужасно и не могла пойти на работу. Я пряталась дома, прикрывая шарфом свое лицо», — поделилась она.

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Клиентка вернулась к косметологу в надежде исправить ситуацию и заплатила за это еще 120 фунтов (10 тысяч рублей). Однако ее губы стали выглядеть еще хуже, а после нескольких жалоб мастер заблокировала ее в социальных сетях.

Хайд пришлось обратиться к пластическому хирургу и потратить 1000 фунтов (почти 85 тысяч рублей) на операцию. Оказалось, что врач-самоучка ввела ей филлер «Радиес», который в косметологии применяется для исправления формы отдельных частей лица и разглаживания морщин.

«Использовать его на губах — это безумие, потому что этот препарат кристаллизуется. Неправильно проведенная процедура могла привести к гибели тканей в губах Микелы», — высказался доктор Марк Горман (Mark Gorman).

Пострадавшая заявила, что больше никогда не пойдет к человеку без медицинского образования.

В феврале накачанная неумелым врачом губа женщины взорвалась и едва не ослепила ее. Вскоре после процедуры губа Джессики Майотт распухла и начала сильно болеть, поэтому она обратилась в больницу, где ей прописали антибиотики. Уже ночью инфекция распространилась по ее лицу и достигла глаз, а через несколько дней ее верхняя губа лопнула. Женщине сделали операцию и выписали из больницы через неделю.

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