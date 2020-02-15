Накачанная неумелым врачом губа взорвалась и едва не ослепила женщину

Накачанная неумелым врачом губа женщины взорвалась и едва не ослепила ее. Историю 25-летней Джессики Майотт (Jessica Myott) из Стокпорта, Англия, публикует The Sun.

Женщина, которая ходила с наполнителем в губах на протяжении пяти лет, обратилась в косметическую клинику за коррекцией формы рта и скул. В центре Faces By AKJ Aesthetics, рекламу которого она увидела в соцсетях, клиентке ввели инъекцию с тремя миллилитрами филлера. За процедуру она отдала 450 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей).

На следующий день губа Майотт распухла и начала сильно болеть. Предоставивший услугу центр отказал в помощи пациентке из-за выходного дня, и ей пришлось отправиться в больницу. Врачи диагностировали инфекцию в крови и прописали ей антибиотики.

Материалы по теме Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы

Ночью англичанка вновь проснулась от нестерпимой боли и удушья. Она почувствовала, что инфекция распространилась по ее лицу и достигла глаз. В больнице ей дали другие стероиды и вновь отправили домой. «Это был ночной кошмар. Боль была невыносимой. Я пропустила свой первый день на новом рабочем месте, я не могла ни пить, ни есть, ни видеть свою четырехлетнюю дочь», — поделилась пережитым Майотт. Женщина добавила, что ее глаза начало сильно жечь, и она испугалась, что ослепнет.

Через несколько дней верхняя губа Майотт лопнула. Ее положили под капельницу и назначили операцию. Пострадавшую выписали из больницы через неделю, она получила компенсацию в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 210 тысяч рублей).

В январе сообщалось о случае, когда врач-самоучка вколол женщине говяжий желатин вместо ботокса. После этого у нее началось заражение крови.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!