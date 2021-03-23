Женщина вколола ботокс и показала страшные последствия ошибки врача

Жительница американского города Чикаго вколола ботокс и показала страшные последствия процедуры. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Уитни Буха (Whitney Buha) запечатлела свое лицо после посещения косметолога. По ее словам, доктор ошибся и вколол вещество в поднимающую мышцу, что привело к опущению правого века. «В отличие от филлеров, ботокс нельзя растворить и вывести из организма раньше срока. Поэтому мне нужно просто ждать и надеяться, что это не займет много времени. В противном случае эффект продлится несколько месяцев, прежде чем я вернусь к нормальной жизни», — объяснила Уитни.

Пользователи сети поделились похожими историями в комментариях под роликом. «С моей подругой произошло то же самое. Она ждала пять месяцев, пока ее веко вернется в нормальное положение», «Я тоже колола ботокс. Косметолог попала мне в вену, и я три месяца страдала от панических атак, потому что боялась за свою жизнь», «Со мной тоже такое было. Все вернулось на место в течение пары месяцев, но я знаю о женщинах, у которых лицо так и не пришло в первоначальную форму», — писали они.

В феврале девушка сделала ботокс и сняла огорчивший ее результат. Пользовательница под никнеймом drearandolph пришла в клинику с целью исправить десневую улыбку — индивидуальную особенность, при которой во время разговора или при улыбке у человека видны не только зубы, но и полоска десны. На кадрах ролика героиня материала сперва показала снятые до процедуры фото, а затем — результат инъекций. «Мне сделали инъекции ботокса, чтобы исправить десневую улыбку, но теперь я не могу вернуть все обратно», — гласит подпись на видео.

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