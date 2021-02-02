«Мисс Москва» пристрастилась к ботоксу и разочаровалась в своей внешности

Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Воеводина пристрастилась к уколам ботокса и разочаровалась в своей внешности. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В опубликованном посте модель призналась, что злоупотребляла инъекциями, однако они не принесли желаемого результата. По ее словам, напротив, кожа начала преждевременно стареть. Воеводина объяснила, что из-за ботокса мышцы лица перестают работать, в связи с чем кожа становится дряблой.

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«Сейчас мне приходится делать больше массажей и масок», — подчеркнула манекенщица и посоветовала подписчицам не прибегать к упомянутой косметической процедуре до 30 лет. «Потому что к 30 годам колоть будет уже некуда. Мышцы лица атрофируются», — добавила она.

Помимо этого, Воеводина порекомендовала поклонникам вместо инъекций ботокса делать гимнастику лица, массажи и использовать уходовые маски.

Ранее в январе победительница конкурса красоты «Мисс Москва» посоветовала не выходить замуж за королей. Об этом она рассказала в разговоре с бывшими участницами реалити-шоу «Дом-2» Викторией Боней и Аленой Водонаевой.

О свадьбе Оксаны Воеводиной и Мухаммада V в подмосковной Барвихе стало известно в ноябре 2018 года. Через несколько недель Мухаммаду пришлось отречься от престола. Позже, в мае 2019 года, Воеводина родила сына, а еще через два месяца выяснилось, что пара разводится.