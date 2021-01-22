После брака с султаном «Мисс Москва» посоветовала не выходить замуж за королей

Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей. Об этом она написала бывшим участницам реалити-шоу «Дом-2» Виктории Боне и Алене Водонаевой, обсуждавшим в Instagram расставание Ольги Бузовой и рэпера Давы (Давида Манукяна).

«Ольга, я тоже свободна, будем ждать своих принцев вместе», — прокомментировала Боня новость о Бузовой. «Вика, ну каких принцев, — ответила ей Водонаева. — Ты забыла, сколько нам всем лет? Мы взрослые женщины! Принцев ждать. Королей уж тогда ждите. Принцы любят принцесс» (Боне — 41 год, Водонаевой — 38 лет, — прим. «Ленты.ру»).

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После этого в диалог вступила Оксана Воеводина, известная скандальным разводом с малайзийским султаном. «Королей не рекомендую, девочки», — пошутила она.

О свадьбе Воеводиной и Мухаммада V в подмосковной Барвихе стало известно в ноябре 2018 года. Через несколько недель Мухаммаду пришлось отречься от престола. В мае 2019 года Воеводина родила сына. а еще через два месяца выяснилось, что пара разводится. Королева красоты утверждала, что узнала о намерении султана расторгнуть брак через интернет.

Ее анонимная знакомая рассказала «Комсомольской правде», что Мухаммад V надеялся сохранить и брак, и ребенка в секрете, однако Воеводину не устроили предложенные им условия. Юристы самого султана говорили, что он планировал выплатить бывшей жене 100 тысяч долларов, если она воспитает сына мусульманином-суннитом, исчезнет из соцсетей и запретит мальчику контактировать с отцом. В 2020 году Воеводина заявила, что ей поступают угрозы от малайзийских придворных.