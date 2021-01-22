Бузова объявила о расставании с Давой

Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Нас больше нет. Я свободная девушка», — отметила она. Бузова пояснила, что вынуждена написать эту публикацию, «чтобы не было лишних вопросов».

Она обратилась к поклонникам с мольбой не задавать вопросов о блогере, с которым все это время встречалась. «Человек творит страшные и не понятные для меня вещи», — добавила ведущая, говоря о возлюбленном. Также она подчеркнула, что благодарна ему за мгновенья счастья.

«Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — написала Бузова. Она заключила, что если посты о Даве появятся в комментариях, то ведущая будет их блокировать.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова оттолкнула возлюбленного Даву (Давида Манукяна) во время празднования своего дня рождения. Она отмечала 35-летие в московском ресторане в кругу близких друзей. Ее жених сильно опоздал и приехал одним из последних.

По данным СМИ, в начале 2020 года Дава сделал Бузовой предложение на отдыхе в Таиланде. В прошлом Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара сыграла свадьбу в 2012 году, но в декабре 2016 года стало известно, что они официально развелись. Во время участия в реалити-шоу «Дом-2» Бузова встречалась с Романом Третьяковым.