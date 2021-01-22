Бузова оттолкнула устроившего фейерверк в честь ее дня рождения возлюбленного

Телеведущая и певица Ольга Бузова оттолкнула возлюбленного Даву (Давида Манукяна) во время празднования своего дня рождения. Запись опубликована в Instagram-сторис одного из присутствовавших на торжестве гостей.

Бузова отметила 35-летие в московском ресторане в кругу близких друзей. Ее жених — рэпер Дава — сильно опоздал и приехал одним из последних. Он устроил фейерверк, который гости снимали на видео, однако Бузова не стала с ним разговаривать.

Позже Дава опубликовал Instagram-сторис, в которых сказал, что надеется на понимание и поддержку поклонников.

8 января в сети появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой и музыканта Давида Манукяна на Мальдивах. Для России брак, заключенный на Мальдивах, не имеет законной силы. Бузова согласилась стать женой Давида в конце декабря. Руки телеведущей он попросил во время вертолетной прогулки над островом Пхукет.