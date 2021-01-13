Бузова захотела узнать об отношении Путина к ней

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы узнать об отношении к ней президента России Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

По словам Бузовой, Путин был всегда идеалом для нее, потому что ей нравятся «такие сильные мужчины, как наш президент». Она отметила, что он харизматичный человек, и предположила, что «многие девочки пережили влюбленность» в него.

«Если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?"», — сказала Ольга Бузова, упомянув при этом, что долго готовилась бы ко встрече с президентом, чтобы «оставить приятное впечатление».

Кроме того, Бузова призналась, что мечтает познакомиться с певицей Аллой Пугачевой, которую она считает символом эстрады своего времени.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на дорогостоящий ремонт в своей новой квартире, в частности, на плитку стоимостью 15 миллионов рублей. Элитную квартиру площадью 200 квадратных метров звезда купила за 120 миллионов рублей летом 2019 года. Она призналась, что на приобретение жилья ей пришлось копить в течение нескольких лет, поскольку ей не хотелось брать кредиты.