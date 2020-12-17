Бузова пожаловалась на плитку для квартиры за 15 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась на дорогостоящий ремонт в своей новой квартире, в частности, на плитку стоимостью 15 миллионов рублей. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

Элитную квартиру площадью 200 квадратных метров звезда купила за 120 миллионов рублей летом 2019 года. Она призналась, что на приобретение жилья ей пришлось копить в течение нескольких лет, поскольку ей не хотелось брать кредиты. «Потому что я всегда живу и жила по средствам, по карману. И пока я не накопила соответствующую сумму на квартиру своей мечты, я даже не занималась поиском квартиры», — пояснила Бузова.

Сейчас в жилье знаменитости ведутся отделочные работы. При этом телеведущая посетовала на большие расходы, связанные с ремонтом. «Пока сейчас только неприятное: эти цифры смотреть. Плитка на всю мою квартиру мне обойдется в 15 миллионов», — пожаловалась Ольга Бузова.

Недвижимость певицы находится рядом с Мосфильмовской улицей (район Раменки, Западный административный округ столицы). До покупки собственного жилья стоимостью 120 миллионов рублей Бузова жила в съемном.

Ранее Ольга Бузова попросила телеканал ТНТ в будущем построить ей дом на участке, где располагается съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2». Артистка отметила, что из-за плотного графика съемок в буквальном смысле может вообще не уезжать с площадки. Однако конкретных требований к жилью телеведущая называть не стала.