Бузова попросила ТНТ построить ей дом

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова попросила телеканал ТНТ в будущем построить ей дом на участке, где располагается съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2», чтобы она могла не уезжать с работы. Артистка поделилась идеей с подписчиками в Instagram.

Телеведущая опубликовала сторис после того, как приехала на съемки. Артистка отметила, что из-за плотного графика съемок в буквальном смысле может вообще не уезжать с площадки. «В перспективе, может быть, здесь мне какой-то домик любимый телепроект организует? Или канал ТНТ? Ну не какой-то, а какой-то прям...» — написала Бузова. Однако конкретных требований к жилью телеведущая называть не стала.

Певица пояснила, что в ее графике запланировано большое количество съемок, однако она предпочитает по традиции начинать свой рабочий день с «Дома-2». Бузова также поблагодарила зрителей и поклонников телепроекта, подчеркнув, что это реалити-шоу существует уже на протяжении 16 лет.

В ноябре Ольга Бузова рассказала о желании купить для матери дачу в Испании или Италии. Певица заявила, что уже давно предпочитает дарить своим близким осмысленные подарки, в частности недвижимость. Артистка отметила, что свои первые накопления потратила на квартиру для матери, а после заключения сделки у нее «осталось ноль рублей».

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