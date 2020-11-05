Бузова рассказала о желании купить дом за границей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что уже давно не занимается шопингом — деньги она предпочитает тратить на осмысленные подарки для своих близких, в частности, на недвижимость. Об этом звезда телешоу «Дом-2» рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Бузова отметила, что на шопинг у нее нет времени. Первые накопления она в свое время полностью потратила на квартиру для своей матери. «В тот момент у меня осталось ноль рублей», — рассказала телеведущая, добавив, что теперь мечтает купить маме дачу за границей — в Испании или Италии.

По данным Teleprogramma.pro, в настоящее время Бузова делает ремонт в своей московской квартире, а в дальнейшем желает переехать в большой дом, чтобы жить в нем со своей семьей.

В августе другая звезда «Дома-2» — Алена Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина) — назвала себя «лохушкой» за чрезмерную доверчивость и сообщила, что собирается купить квартиру в Москве. Не стоит тратить деньги на съемное жилье, подчеркнула она.

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