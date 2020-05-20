Прилучного уличили в неоплате счетов за услуги ЖКХ

Российский актер Павел Прилучный задолжал порядка 80 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В суд на неплательщика подал Фонд капитального строительства Москвы, иск удовлетворили в полном объеме. Звезде предстоит выплатить всю сумму задолженности по квартире в районе станции метро «Речной вокзал». По информации Mash, Прилучный не вносил платежи в течение семи месяцев.

В декабре 2019-го стало известно о задолженности другой российской звезды за услуги ЖКХ: Ольгу Бузову уличили в неоплате счета на 10 тысяч рублей. Позже ее мать пояснила, что одна из квитанций за услуги просто потерялась.

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