Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ

Российская поп-дива Ольга Бузова задолжала за жилищно-коммунальные услуги около 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певица не оплачивает счета за содержание своей квартиры во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Компания «Космосервис», управляющая домом, уже обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность за услуги ЖКХ, и выиграла дело. Как стало известно Mash, исполнительный лист уже передан приставам — им предстоит добиться выполнения судебного решения.

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В базе Федеральной службы судебных приставов есть информация о долге в размере 10,7 тысячи рублей, который обязана выплатить Бузова. При этом там указано, что речь идет о задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки). Согласно данным портала мировых судей Санкт-Петербурга, судебный приказ по делу о жилищном споре между певицей и «Космосервис Центр» был вынесен 27 августа 2019 года.

В ноябре были названы способы списать долги за услуги ЖКХ. Это можно сделать, в частности, подав заявление о пропуске управляющей компанией срока исковой давности. Он равен трем годам. Если гражданин не платил в течение большего периода, и с него пытаются взыскать долги за все эти годы, то он вправе апеллировать к сроку. Суд взыщет долги максимум за последние три года.

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