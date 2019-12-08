Бузову захотели отправить доить коров из-за плохого пения

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о плохом примере, который певица и блогер Ольга Бузова подает молодежи, и посоветовал ей доить коров. Об этом он заявил в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, передает РИА Новости.

«Доить коров — это полезно будет», — отметил Милонов. По его словам, Бузова оказывает негативное влияние на молодых россиян. В ответ на вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой о том, почему он так думает, депутат заявил: «Она поет».

«У вас сидел в стразах Прохор Шаляпин — он всяко лучше нее поет и зарабатывает меньше, чем она», — заключил Милонов.

В ноябре Бузова во время своего концерта заявила, что споет на конкурсе «Евровидение». Перед исполнением авторской песни на английском языке она заинтриговала поклонников сообщением, что следующую композицию на английском она будет петь на «Евровидении». Вместе с тем на Первом канале эту информацию опровергли. «Это бред», — заявил Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала.

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